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Рада призначила нових заступників голів парламентських комітетів

Також парламент проголосував за переведення депутатів в інші комітети.

Рада призначила нових заступників голів парламентських комітетів
Засідання Верховної Ради (архів)
Фото: espresso.tv

Верховна Рада проголосувала постанову за призначення нових заступників голів комітетів і переведення депутатів  в інші комітети.

Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Так, Олега Арсенюка (фракція “Слуга народу”) призначили членом Комітету з питань антикорупційної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; 

Андрія Жупаніна (фракція “Слуга народу”) призначили заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету. 

Лесю Забуранну (фракція “Слуга народа”), призначити заступницею голови Комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків члена цього Комітету

Сергія Козира ("Слуга народу”) призначили членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин

Ігоря Молотка (“За майбутнє”), призначили заступником голови Комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету. 

Дмитра Припутня ("Слуга народу"), призначили членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; 

Анну Пуртову ("Слуга народу"), призначили заступницею голови Комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків члена цього Комітету; 

Романа Соху (позафракційний) -  членом Комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування 

Миколу Тараніна ("Слуга народу"), призначили членом Комітету з питань бюджету

Тараса Тарасенка – ("Слуга народу")  призначили заступником голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету. 

Остапа Шипайла ("Слуга народу") призначили членом Комітету з питань економічного розвитку, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Богдана Яременка ("Слуга народу") - членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

При цьому, як зазначила Геращенко, заблоковано постанову "ЄС" про призначення Ірини Фріз і Вікторії Сюмар першими заступницями голів комітетів антикорупційного і нацбезпеки. 

"Депутати розбігаються і з комітету міжнародних відносин, робота якого фактично розвалена його головою Мережком та іншими екзотичними кадровими рішеннями", - додала Геращенко.

Раніше Комітет Ради зі свободи слова запропонував транслювати засідання комітетів у відеорежимі

 

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