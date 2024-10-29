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Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей

Це вже 13 таке голосування. 

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. Це вже 13 таке голосування.

За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, за мобілізацію – 304 . Голосування транслював народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкти доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він сказав, що необхідно мобілізувати ще понад 160 000 людей. Це дасть можливість укомплектувати частини на більш ніж 80%.

Загалом мобілізували понад один мільйон. 

Воєнний стан і мобілізація продовжені на 90 днів – до 7 лютого. Подання щодо продовження вносив президент України. 

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