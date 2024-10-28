ТЦК, СБУ, розвідувальні органи і Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про посилення військового обліку і відстеження порушень законодавства.

За його словами, Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери і Кабмін затвердив важливі зміни для посилення військового обліку.

«Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів», - пояснив міністр.

Він додав, що цифровізація «підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони».