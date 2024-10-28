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Умєров розповів про посилення військового обліку і відстеження порушень законодавства

ТЦК, СБУ, розвідувальні органи і Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Умєров розповів про посилення військового обліку і відстеження порушень законодавства
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про посилення військового обліку і відстеження порушень законодавства.

За його словами, Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери і Кабмін затвердив важливі зміни для посилення військового обліку.

«Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів», - пояснив міністр.

Він додав, що цифровізація «підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони». 

  • Поліція Києва днями повідомила, що семеро жителів Києва від початку року були засуджені за ухилення від мобілізації. Ще 19 обвинувальних актів вже спрямовано до суду.
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