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На Закарпатті переправники за $20 тисяч продали ухилянтам човен і весло з фанери

Двоє чоловіків хотіли нелегально перетнути кордон і скористалися послугами анонімного Телеграм-каналу.

На Закарпатті переправники за $20 тисяч продали ухилянтам човен і весло з фанери
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які з надувним човном намагалися дістатися до кордону з Угорщиною. Затримані виявилися жителями Києва та Ужгорода. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

Як з’ясувалося, обоє чоловіків хотіли нелегально перетнути кордон і скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. 

Кожен із них заплатив по $10 000. За ці кошти вони отримали маршрут, гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками, та одне весло з фанери, щоб переплисти Тису.

Стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Наразі оперативники встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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