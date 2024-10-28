У Львові та області дозволили роботу таксі під час комендантської години

Онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt відновлюють роботу під час комендантської години у Львові та Львівській області.

Про це повідомив CEO Uklon Сергій Гришков.

"Uklon надає можливість виклику авто під час комендантської години у Львові та області. Радий офіційно повідомити про запуск пілотного проєкту роботи сервісу у комендантську годину у Львові та області за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради", - написав він у фейсбуці.

Сервіс у Львові буде доступний з 00:00 до 05:00.

Виконувати поїздки матимуть змогу водії-партнери, які матимуть необхідні дозволи від місцевої влади.

Також у Львові під час комендантської години працюватиме онлайн-сервіс Bolt. Про це повідомив керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень.

Він зазначив, що для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Така перепустка, а також оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, які працюватимуть у нічний час.

Що стосується пасажирів, то перепустка від них не буде потрібна, адже переважно таксі в комендантську годину користуються ті, хто їде або з залізничного вокзалу і пересуватиметься містом у разі крайньої необхідності.

Uklon обмежив роботу сервісу у комендантську годину з 14 березня. Bolt не працював під час комендантської години від початку повномасштабного вторгнення.