Середню температуру цього листопада прогнозують на рівні 1-8° тепла

Це у більшості областей близько до норми, зазначили в Укргідрометцентрі.

Цього листопада середня місячна температура повітря передбачається на рівні 1-8° тепла, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Це у більшості областей близько до норми, лише на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, у Карпатах місцями 100 мм, що в межах норми.

Синоптики зазначають, що листопад ‒ пора передзим′я, що починається після переходу середньої добової температури через +5° у бік зниження, зазвичай в першій декаді листопада.

Відповідно до аналізів попередніх років, середня місячна температура повітря становить 0-4° тепла, на Закарпатті та півдні місцями 5-9° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становив 15-24° морозу, у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря є 6-24° тепла, в Криму, Чернівецькій, центральних, південних областях, на Закарпатті місцями 25-29° тепла.