Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: росіяни убивають своїх солдатів на полі бою за відмову воювати

За словами президента, окупанти не забирають тіла своїх бійців.

Зеленський: росіяни убивають своїх солдатів на полі бою за відмову воювати
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни убивають своїх солдатів на полі бою за відмову воювати.

"Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони не рахують кількості", – сказав Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, пише Interfax-Україна.

Він додав, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами" та не забирає з поля бою своїх убитих людей.

За словами Зеленського, після Курської операції українські сили побачили, що РФ продовжує бити по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на Курщині. 

Глава держави сказав, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тис. осіб пораненими та вбитими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies