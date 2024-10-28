Зеленський: росіяни убивають своїх солдатів на полі бою за відмову воювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни убивають своїх солдатів на полі бою за відмову воювати.

"Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони не рахують кількості", – сказав Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, пише Interfax-Україна.

Він додав, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами" та не забирає з поля бою своїх убитих людей.

За словами Зеленського, після Курської операції українські сили побачили, що РФ продовжує бити по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на Курщині.

Глава держави сказав, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тис. осіб пораненими та вбитими.