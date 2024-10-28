У Запорізькій області практично завершено будівництво другої лінії оборони, ‒ Федоров

У Запорізькій області практично завершено будівництво другої лінії оборони, а зведення третьої завершать найближчим часом.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише interfax.com.ua.

“Іще з початку року за наказом верховного головнокомандувача, уряду та рішенням Генерального штабу ми розпочали будівництво фортифікаційних споруд. Перше завдання, яке було поставлено, військові виконали в середині літа. Зараз ми продовжуємо спільно з військовими будувати безпосередньо другу і третю лінії оборони міст Запорізької області”, ‒ сказав Федоров.

За словами очільника ОВА, другу лінію фронту на 99,9% уже завершено, третю лінію фронту буде завершено, умовно, найближчого тижня.

“Далі оборону міст, ту, що будують, буде завершено у відведений термін Генеральним штабом і так, як потрібно на замовлення для наших військових”, ‒ зазначив він.

Федоров наголосив, що рубежі та фортифікаційні споруди постійно модернізуються залежно від потреб військових.

“Ті рубежі і фортифікаційні споруди, які ми нині будуємо, постійно модернізуються, тому що ми знімаємо реакцію наших військових на ті виклики, які є у зв'язку зі зміною військової ситуації. Якщо раніше основна фортифікація ‒ це було укриття від артилерії, це укриття від КАБів, то зараз... одна з основних цілей фортифікацій - це укриття від FPV-дронів. Саме тому мають бути сітки, мають бути антидронові сітки, тому це також пріоритет”, ‒ сказав чиновник.