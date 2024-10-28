​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР

Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.

П'ятьох співробітників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва (РТЦК і СП) і цивільних, які за гроші допомагали ухилянтам, узято під варту з альтернативою внесення застави. Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає "Інтерфакс-Україна".

"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 млн грн", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Наразі заставу ще ніхто не вніс, усі перебувають під вартою", - додала вона.

Що передувало