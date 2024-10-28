Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР

Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.

​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
Ілюстративне фото
Фото: vinnitsa.info

П'ятьох співробітників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва (РТЦК і СП) і цивільних, які за гроші допомагали ухилянтам, узято під варту з альтернативою внесення застави. Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає "Інтерфакс-Україна".

"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 млн грн", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Наразі заставу ще ніхто не вніс, усі перебувають під вартою", - додала вона.

Що передувало

  • ДБР викрило працівників РТЦК і СП, які за хабарі допомогли ухилитися від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. Під час обшуків у фігурантів вилучено $1,2 млн готівкою і автомобілі преміум-класу.
  • Одного з викритих - голову військово-лікарської комісії - вже підозрюють у скоєнні аналогічних незаконних дій, його усунули з посади.
  • Схему організував цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи й передавав їх до РТЦК. "Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та вилучення з військового обліку. Ціна пакета становила від $2 до 15 тис.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies