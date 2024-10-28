​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР

П'ятьох співробітників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва (РТЦК і СП) і цивільних, які за гроші допомагали ухилянтам, узято під варту з альтернативою внесення застави. Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає "Інтерфакс-Україна".
"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 млн грн", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
"Наразі заставу ще ніхто не вніс, усі перебувають під вартою", - додала вона.
Що передувало
- ДБР викрило працівників РТЦК і СП, які за хабарі допомогли ухилитися від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. Під час обшуків у фігурантів вилучено $1,2 млн готівкою і автомобілі преміум-класу.
- Одного з викритих - голову військово-лікарської комісії - вже підозрюють у скоєнні аналогічних незаконних дій, його усунули з посади.
- Схему організував цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи й передавав їх до РТЦК. "Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та вилучення з військового обліку. Ціна пакета становила від $2 до 15 тис.