​Українці роблять публікації в соцмережах переважно українською мовою, - дослідження

Українці продовжують робити публікації в інстаграмі, X і фейсбуці переважно українською мовою. Водночас половину публікацій в ютубі українці роблять російською.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного відділу Центру контент-аналізу, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, 44% публікацій у соцмережах українці роблять російською мовою, а 56% - українською. Водночас у 2020 році співвідношення було 86% російською до 14% українською, у 2022 році - 62% до 38% і у 2023 році - 54% до 46% відповідно.

Зазначається, що позиція української мови в українському сегменті соцмереж продовжує зростати, що пов'язано з падінням активності публікацій у російських соцмережах.

Якщо подивитися в розрізі різних соцмереж, то в інстаграмі співвідношення публікацій українською та російською мовами становить 87% до 13% (у 2020 році 13% до 87%, у 2023 році 92% до 8%), в X - 83% до 17% (у 2020 році 21% до 79%, у 2023 році 80% до 20%), у фейсбуці - 79% до 21% (у 2020 році 28% до 72%, у 2023 році 79% до 21%), у ютубі - 50% до 50% (у 2020 році 3% до 97%, у 2023 році 46% до 54%), тіктоці - 47% до 53% (у 2020 році 37% до 63%, у 2023 році 55% до 45%), VK - 4% до 96% (у 2020 році 3% до 97%, у 2023 році 4% до 96%) і OK - 1% до 99% (у 2020 році 1% до 99%, у 2023 році 1% до 99%) відповідно.

Дослідження проводили на підставі публікацій, поширених в Україні в серпні-вересні 2024 року в іноземних соціальних мережах "Фейсбук", X, "Інстаграм", "Ютуб", "Тікток", а також у заборонених VK і OK. Дослідження не проводили для телеграму, оскільки в цій соцмережі неможливо визначити локалізацію користувачів.