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Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Курахівському напрямках

Із 92 атак на згаданих напрямках зафіксували більше половини.

Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Курахівському напрямках
Військовослужбовці 154-ї окремої механізованої бригади прикривають маскувальною сіткою САУ 2С1 «Гвоздика» на передовій у Харківс
Фото: EPA/UPG

Станом на 16.00 28 жовтня кількість російських атак зросла до 92. 

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, основні зусилля окупанти і далі докладають на Покровському та Курахівському напрямках, де провели більше половини від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Лиманському, Куп’янському та Времівському напрямках.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Біловодів, Юнаківки, Журавки та Басівки. Від артобстрілів армії РФ сьогодні постраждали Басівка, Ободи, Олександрівка, Білокопитове, Бояро-Лежачі, Прогрес, Вороб’ївка та Медведівка. З РСЗВ окупанти били по Стариковому, Яблунівці та Заріччю. Також росіяни завдали 14 авіаційних ударів, застосувавши 22 КАБ по Курській області.

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та некерованими авіаційними ракетами - по Міловому.

Сім разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Бої тривають у шести локаціях. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 12 авіаційних бомб.

На Лиманському ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського. З початку доби українські воїни відбили вже п’ять атак, три боєзіткнення тривають. 

На Сіверському противник завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську та по району Стародубівки.

На Краматорському загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок. Наразі триває атака ворога. Авіація окупантів завдала ударів по Часовому Яру, Стінкам та Олександро-Шультиному, застосовували авіабомби та некеровані авіаракети.

На Торецькому українські захисники відбили ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 17 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському загарбники 29 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки. На даний час триває 19 боєзіткнень.

На Времівському загарбники провели вісім атак позицій українських військ поблизу Богоявленки та Новоукраїнки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському ворог застосовує бомбардувальну авіацію, бив по району Малої Токмачки, скинувши при цьому 16 авіабомб.

На Придніпровському ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Завдав удару некерованими авіаракетами по Миколаївці.

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