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Бойові бригади в зоні бойових дій посилюватимуть медперсоналом, - Генштаб

Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Бойові бригади в зоні бойових дій посилюватимуть медперсоналом, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео

Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців головнокомандувачем ЗСУ ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що посилення медичним персоналом частин, які безпосередньо ведуть бойові дії,  відбувається за запитом командирів бойових військових частин.

"Адже, чим раніше стан пораненого військовослужбовця буде фахово стабілізовано й він оперативно отримає медичну допомогу, тим більші шанси зберегти його життя.Вчасна та професійна допомога рятує життя наших воїнів. Це наше головне завдання", - йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі наголосили, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

"Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", - зазначається в повідомленні.

 

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