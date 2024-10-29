Нідерланди допоможуть із фінансуванням та розвитком новітніх оборонних технологій в Україні

Україна та Нідерланди зміцнюватимуть партнерство у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо впровадження інновацій. Нідерланди виділятимуть фінансування для виробництва технологічних озброєнь.
Як повідомила пресслужба Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів в Україні полковником Йохханейсом Хоппенрейсом.
Під час зустрічі обговорили зокрема розвиток співробітництва в рамках ініціатив з нарощування виробництва безпілотних систем та інших сучасних оборонних продуктів.
Сторони домовилися про впровадження зворотного зв’язку щодо надання критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК, а також стимулювання спільних проєктів між оборонними індустріями. Це дозволить швидко оновлювати та вдосконалювати оборонні рішення на основі досвіду застосування на полі бою.
Йохханейс Хоппенрейс підтримав зусилля міністерства оборони України у розробці нових оборонних ініціатив. Зокрема, обговорили виділення Нідерландами 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів, про що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив під час свого візиту в Україну на початку жовтня.
Полковник Хоппенрейс підкреслив зацікавленість Нідерландів у розвитку партнерства з іншими країнами, зокрема Данією, Швецією, Норвегією та Фінляндією, задля посилення спільної підтримки в питаннях безпеки.
Під час зустрічі Сергій Боєв, від імені Міністра оборони України, вручив полковнику Хоппенрейсу медаль Міністерства оборони України – Хрест Пошани за активну та ініціативну позицію у питаннях поглиблення двостороннього співробітництва та залучення військової допомоги для Збройних Сил України.
- У червні Україна і Нідерланди анонсували спільні оборонні виробництва. Також країни домовились про співпрацю щодо фінансової підтримки українських зброярів.
- Нещодавно Нідерланди оголосили про виділення 271 млн євро на артилерійські снаряди для України, а згодом повідомили, що закуплять у своєї компанії дрони на майже 43 млн євро і передадуть нашій державі.