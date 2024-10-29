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Нідерланди допоможуть із фінансуванням та розвитком новітніх оборонних технологій в Україні

Також Нідерланди зацікавлені у розвитку партнерства і з іншими країнами задля посилення спільної підтримки в питаннях безпеки. 

Нідерланди допоможуть із фінансуванням та розвитком новітніх оборонних технологій в Україні
Заступник міністра оборони Сергій Боєв та аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів Йохханейс Хоппенрейс
Фото: Пресслужба Міноборони

Україна та Нідерланди зміцнюватимуть партнерство у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо впровадження інновацій. Нідерланди виділятимуть фінансування для виробництва технологічних озброєнь.

Як повідомила пресслужба Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів в Україні полковником Йохханейсом Хоппенрейсом.

Під час зустрічі обговорили зокрема розвиток співробітництва в рамках ініціатив з нарощування виробництва безпілотних систем та інших сучасних оборонних продуктів.

Сторони домовилися про впровадження зворотного зв’язку щодо надання критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК, а також стимулювання спільних проєктів між оборонними індустріями. Це дозволить швидко оновлювати та вдосконалювати оборонні рішення на основі досвіду застосування на полі бою.

Йохханейс Хоппенрейс підтримав зусилля міністерства оборони України у розробці нових оборонних ініціатив. Зокрема, обговорили виділення Нідерландами 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів, про що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив під час свого візиту в Україну на початку жовтня. 

Полковник Хоппенрейс підкреслив зацікавленість Нідерландів у розвитку партнерства з іншими країнами, зокрема Данією, Швецією, Норвегією та Фінляндією, задля посилення спільної підтримки в питаннях безпеки. 

Під час зустрічі Сергій Боєв, від імені Міністра оборони України, вручив полковнику Хоппенрейсу медаль Міністерства оборони України – Хрест Пошани за активну та ініціативну позицію у питаннях поглиблення двостороннього співробітництва та залучення військової допомоги для Збройних Сил України.

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