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Нідерланди виділять 400 мільйонів євро спільне із Україною виробництво дронів

Безпілотники призначені для розвідки, оборони та атак. 

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро спільне із Україною виробництво дронів
Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, фото ілюстративне
Фото: rfa.org

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро розробку та виробництво безпілотників  спільно із Україною.

Про це повідомив під час візиту до Харкова міністр оборони Рубен Брекельманс, йдеться на сайті міністерства оборони Нідерландів. 

Як йдеться у повідомленні, Нідерланди продовжуватимуть відігравати провідну роль у підтримці України, тому виділяють близько 400 мільйонів євро на дрони для розробки передових безпілотників і прискорення виробництва успішних прототипів. 

"Раніше Нідерланди відігравали піонерську роль у постачанні F-16 і систем Patriot, тепер ми продовжуємо це з передовими безпілотниками, інвестувавши 400 мільйонів євро в план дій щодо безпілотників. Це стосується всіх видів передових безпілотників, які можна використовувати для розвідки, захисту та нападу. Особливо в повітрі, а також на землі та на морі", – повідомив він і додав, що половину дронів вироблятимуть Нідерланди. 

Якщо розробки будуть успішними, то виділять більше фінансування на розширення їх виробництва.

Нідерланди є піонером у розробці безпілотних систем, проте, за словами Брекельманса, досвід, отриманий в Україні, також має додаткову цінність для високоякісних технологій у Нідерландах. 

"Якщо голландські знання та технології об’єднати з українським досвідом на полі бою, це призведе до інноваційних та ефективних безпілотників. Вони дійсно можуть змінити ситуацію на полі бою", – сказав нідерландський міністр. 

Він додав, що, зважаючи на важливість безпілотників у сучасній війні, їх виробництво має бути у пріоритеті. 

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