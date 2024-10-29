​Зеленський у Рейкʼявіку зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії

Під час робочої поїздки до Ісландії президент Володимир Зеленський провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"Провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії в Рейкʼявіку. У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру", - написав Зеленський.
Він подякував лідерам за підтримку.
" Разом маємо зберегти єдність у Європі, щоб прискорити наближення миру", - додав президент.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії.