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У центрі Осло травмай в’їхав у магазин, є поранені

На момент зіткнення в трамваї перебувало близько 20 пасажирів.

У центрі Осло травмай в’їхав у магазин, є поранені
Фото: NTB/PAP

Сьогодні у магазин у центрі Осло врізався трамвай, поранивши водія та щонайменше трьох інших людей.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, на момент зіткнення в трамваї перебувало близько 20 пасажирів.

На кадрах з місця події видно синій трамвай, який в’їхав у комп’ютерний магазин на першому поверсі чотириповерхового будинку в центрі норвезької столиці.

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Збитки наразі підраховують. Будівлю евакуйовано, відповідні органи перевірять її на наявність структурних пошкоджень.

Фото: NTB/PAP

Фото: OLE BERG-RUSTEN/East News

  • Торік у лютому у Шевченківському районі Києва трамвай збив жінку, яка стояла на колії. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
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