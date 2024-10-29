На момент зіткнення в трамваї перебувало близько 20 пасажирів.

Сьогодні у магазин у центрі Осло врізався трамвай, поранивши водія та щонайменше трьох інших людей.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, на момент зіткнення в трамваї перебувало близько 20 пасажирів.

На кадрах з місця події видно синій трамвай, який в’їхав у комп’ютерний магазин на першому поверсі чотириповерхового будинку в центрі норвезької столиці.

Збитки наразі підраховують. Будівлю евакуйовано, відповідні органи перевірять її на наявність структурних пошкоджень.

Фото: NTB/PAP

Фото: OLE BERG-RUSTEN/East News