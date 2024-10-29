Сьогодні у магазин у центрі Осло врізався трамвай, поранивши водія та щонайменше трьох інших людей.
Про це пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
За інформацією правоохоронців, на момент зіткнення в трамваї перебувало близько 20 пасажирів.
На кадрах з місця події видно синій трамвай, який в’їхав у комп’ютерний магазин на першому поверсі чотириповерхового будинку в центрі норвезької столиці.
Збитки наразі підраховують. Будівлю евакуйовано, відповідні органи перевірять її на наявність структурних пошкоджень.
- Торік у лютому у Шевченківському районі Києва трамвай збив жінку, яка стояла на колії. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.