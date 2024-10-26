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На Донеччині зіткнувся бус з пасажирами та вантажівка, загинув водій маршрутки

Ще 10 осіб отримали поранення.

На Донеччині зіткнувся бус з пасажирами та вантажівка, загинув водій маршрутки

В Покровському районі Донецької області маршрутне таксі з пасажирами потрапило в ДТП, унаслідок якої загинув водій.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“Сьогодні вдень на ділянці автомобільної дороги між Родинським та Гришиним у Покровському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок лобового зіткнення маршрутного таксі та вантажного автомобіля загинув водій маршрутки”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Ще 10 пасажирів отримали поранення

На місці події працювали рятувальники, які деблокували тіло загиблого чоловіка з мікроавтобуса.

Цього тижня у Києві вантажівка зіткнулася із маршруткою. Загинула жінка, сімох з дев'яти потерпілих госпіталізували. 

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