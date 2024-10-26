Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва має нового голову

Президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду першого заступника міністра оборони України.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Відповідно до указу президента від 25 жовтня 2024 року цю посаду отримав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Цим же указом Зеленський звільнив від виконання обов'язків голови Міжвідомчої комісії ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменка.

Гаврилюк має протягом двох тижнів подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.

Зазначимо, Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МКВТС) ‒ структура, що узгоджує питання участі України у світовому ринку озброєнь.