Росія вбила ще двох мешканців Херсонщини

Сьогодні російська армія вбила ще двох мешканців Херсонської області.
Про це повідомив очільник військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.
Близько 14:00 ворог з артилерії вдарив по Станіславу.
Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці.
- Сьогодні армія РФ також атакувала Білозерку на Херсонщині внаслідок чого поранення отримала 43-річна місцева мешканка.
- У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. Росіяни скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
- Також ворог вдарив з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.
- Уночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.