Росія вбила ще двох мешканців Херсонщини

Ворог вдарив з артилерії по Станіславу.

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Сьогодні російська армія вбила ще двох мешканців Херсонської області.

Про це повідомив очільник військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Близько 14:00 ворог з артилерії вдарив по Станіславу.

Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці.

Сьогодні армія РФ також атакувала Білозерку на Херсонщині внаслідок чого поранення отримала 43-річна місцева мешканка.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. Росіяни скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

Також ворог вдарив з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.