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Росія вбила ще двох мешканців Херсонщини

Ворог вдарив з артилерії по Станіславу. 

Росія вбила ще двох мешканців Херсонщини

Сьогодні російська армія вбила ще двох мешканців Херсонської області.

Про це повідомив очільник військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Близько 14:00 ворог з артилерії вдарив по Станіславу. 

Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці. 

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  • Сьогодні армія РФ також атакувала Білозерку на Херсонщині внаслідок чого поранення отримала 43-річна місцева мешканка.
  • У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. Росіяни скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
  • Також ворог вдарив з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.
  • Уночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.
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