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Росіяни посилюють мобілізацію українців до ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях

Окупанти проводять агресивну мобілізацію на ТОТ України.

Росіяни посилюють мобілізацію українців до ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях
Фото: ЦНС

Росіяни почали агресивну мобілізацію українських чоловіків до ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповідають у Центрі національного спротиву.

"Вербувальники" стали особливо "активними". Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах відбуваються щодня. Чергова така "облава" відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя", — пишуть у ЦНС.

Особливу "увагу" окупанти приділяють молодим чоловікам. Представники окупаційної “влади” запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до "спеціальної військової операції". 

"Якщо людині не вдається уникнути рекрутерів, вона змушена вислуховувати лекцію про патріотизм та “переваги” служби в "другій армії світу", — кажуть в ЦНС. 

Також російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати.  

"Нещодавно було оприлюднено дослідження щодо тривалості життя завербованих російських військових. Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців", — додають у спротиві.

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