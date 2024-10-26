З лінії фронту евакуйовано 975 людей, у тому числі 51 дитину.

За минулу добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 975 людей, у тому числі 51 дитину.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Максимівці Вугледарської громади Волноваського раойну зруйновано 2 будинки, пошкоджено підприємство.

У Курахівській громаді Покровського району пошкоджено 9 будинків у Веселому Гаю, крамницю та приватні будинки у Дачному.

У Миколаївській громаді Краматорського раойну поранено людину і пошкоджено адмінбудівлі у Донецькому, пошкоджено 3 складські приміщення у Рай-Олександрівці. У Віролюбівці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено школу і багатоповерхівку, у Серебрянці — приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.

З лінії фронту вдалося евакуювати 975 людей, у тому числі 51 дитину.