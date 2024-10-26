Над Черкащиною Сили оборони збили 11 "шахедів"

У ніч на 26 жовтня Сили оборони знищили 11 "шахедів" над Черкащиною. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"З ночі в області лунали повітряні тривоги. Остання тривала майже дев'ять годин поспіль. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 11 "Шахедів". Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна не було", — написав Табурець.