Над Черкащиною Сили оборони збили 11 "шахедів"

У ніч на 26 жовтня Сили оборони знищили 11 "шахедів" над Черкащиною. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"З ночі в області лунали повітряні тривоги. Остання тривала майже дев'ять годин поспіль. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 11 "Шахедів". Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна не було", — написав Табурець.
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