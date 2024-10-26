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Посол Брінк відреагувала на російську атаку безпілотниками по Києву

"Росія має бути притягнута до відповідальності".

Посол Брінк відреагувала на російську атаку безпілотниками по Києву
обстріли Києва
Фото: ДСНС України

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку російських безпілотників по Києву, внаслідок якої загинула дитина. 

Про це пані посол написала у мережі "Х".

"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві", — ідеться у повідомленні.

Бріджит Брінк наголосила, що "Росія має бути притягнута до відповідальності".

  • Внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували. 
  • В Офісі генпрокурора заявили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві загинула 14-річна дівчинка.
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