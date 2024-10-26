Посол Брінк відреагувала на російську атаку безпілотниками по Києву

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку російських безпілотників по Києву, внаслідок якої загинула дитина.
Про це пані посол написала у мережі "Х".
"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві", — ідеться у повідомленні.
Бріджит Брінк наголосила, що "Росія має бути притягнута до відповідальності".
- Внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували.
- В Офісі генпрокурора заявили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві загинула 14-річна дівчинка.