Посол Брінк відреагувала на російську атаку безпілотниками по Києву

"Росія має бути притягнута до відповідальності".

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку російських безпілотників по Києву, внаслідок якої загинула дитина.

Про це пані посол написала у мережі "Х".

"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві", — ідеться у повідомленні.

Бріджит Брінк наголосила, що "Росія має бути притягнута до відповідальності".

Внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували.