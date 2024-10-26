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Наслідки російського терору на Херсонщині: 3 людини загинули, серед 7 поранених — дитина

Під ударом опинилося поштове відділення.

Наслідки російського терору на Херсонщині: 3 людини загинули, серед 7 поранених — дитина
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія упродовж доби вбила та поранила десятьох жителів Херсонщини. Серед постраждалих — дитина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Степанівка, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Первомайське, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Бургунка", — ідеться в повідомленні.

Російська армія пошкодила поштове відділення, житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди та автомобілі. 

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 7 – дістали поранення, з них — 1 дитина.

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