Сили оборони: на Харківщині росіяни більше використовують північнокорейські та іранські боєприпаси

Ворог використовує понад 60% снарядів калібру 122, 152 мм на Харківщині, які мають північнокорейське чи іранське походження.
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.
"Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Північнокорейські снаряди калібру 122, 152 мм ворог активно застосовує. До 60% припадає саме на ці боєприпаси", — каже речник.
За словами речника, якість північнокорейських боєприпасів досить низька, "буває таке, що не вибухають у потрібний момент", додає Романов.
- Із серпня минулого року Пхеньян відправив Москві близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм та 152 мм. Близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкова зброя Bulsae-4 також було вперше виявлено на полі бою в Україні.