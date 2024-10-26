Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: на Харківщині росіяни більше використовують північнокорейські та іранські боєприпаси

Якість північнокорейських боєприпасів досить низька.

Сили оборони: на Харківщині росіяни більше використовують північнокорейські та іранські боєприпаси
Фото: Харківська обласна прокуратура

Ворог використовує понад 60% снарядів калібру 122, 152 мм на Харківщині, які мають північнокорейське чи іранське походження.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Північнокорейські снаряди калібру 122, 152 мм ворог активно застосовує. До 60% припадає саме на ці боєприпаси", — каже речник.

За словами речника, якість північнокорейських боєприпасів досить низька, "буває таке, що не вибухають у потрібний момент", додає Романов. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies