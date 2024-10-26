Сили оборони: на Харківщині росіяни більше використовують північнокорейські та іранські боєприпаси

Ворог використовує понад 60% снарядів калібру 122, 152 мм на Харківщині, які мають північнокорейське чи іранське походження.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Північнокорейські снаряди калібру 122, 152 мм ворог активно застосовує. До 60% припадає саме на ці боєприпаси", — каже речник.

За словами речника, якість північнокорейських боєприпасів досить низька, "буває таке, що не вибухають у потрібний момент", додає Романов.