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Нападник на родину ексспікерки Конгресу Пелосі отримав судовий вирок

Чоловік, який вдерся до будинку демократки, проведе довгі роки за ґратами.

Нападник на родину ексспікерки Конгресу Пелосі отримав судовий вирок
Ненсі Пелосі
Фото: EPA/UPG

Федеральний суд США обрав покарання для Девіда ДеПапа - праворадикала, який у жовтні 2022 року незаконно проникнув до будинку на той момент спікерки Палати предстаників Ненсі Пелосі та завдав важких травм її чоловікові.

Як повідомляє The Guardian, присяжні визнали чоловіка винним у спробі викрадення федеральної посадової особи та нападі на родича представника державної влади. Він проведе за ґратами наступні тридцять років.

Зловмисник, який є прихильником теорій змови та екстремізму, намагався взяти спікерку в заручники та допитати її в режимі онлайн-трансляції. Він запланував ці дії за лічені дні до проведення у США проміжних виборів до Конгресу. 

Проте замість Пелосі у будинку був лише її 82-річний чоловік. Нападник погрожував йому, а після прибуття поліції вдарив в голову кувалдою. Полу Пелосі довелося робити важку операцію, але зрештою він оговтався від травм. 

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