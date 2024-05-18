Нападник на родину ексспікерки Конгресу Пелосі отримав судовий вирок

Чоловік, який вдерся до будинку демократки, проведе довгі роки за ґратами.

Федеральний суд США обрав покарання для Девіда ДеПапа - праворадикала, який у жовтні 2022 року незаконно проникнув до будинку на той момент спікерки Палати предстаників Ненсі Пелосі та завдав важких травм її чоловікові.

Як повідомляє The Guardian, присяжні визнали чоловіка винним у спробі викрадення федеральної посадової особи та нападі на родича представника державної влади. Він проведе за ґратами наступні тридцять років.

Зловмисник, який є прихильником теорій змови та екстремізму, намагався взяти спікерку в заручники та допитати її в режимі онлайн-трансляції. Він запланував ці дії за лічені дні до проведення у США проміжних виборів до Конгресу.

Проте замість Пелосі у будинку був лише її 82-річний чоловік. Нападник погрожував йому, а після прибуття поліції вдарив в голову кувалдою. Полу Пелосі довелося робити важку операцію, але зрештою він оговтався від травм.