ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію високопоставленого командира терористичної організації Джамаа Ісламія в Лівані

Літаки Ізраїлю завдали удару в районі Мадждал Анджар, де ліквідували Шурахбіля Алі Альсаїда, старшого командира терористичної організації Джамаа Ісламія в Лівані.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Зазначається, що Шурахбіль “сприяв численним терористичним атакам з Лівану проти Ізраїлю на східній арені”. Також він співпрацював з крилом ХАМАС у Лівані.
ЦАХАЛ наголошує, що його ліквідація була здійснена з метою “погіршення спроможності терористичної організації просувати та здійснювати терористичні атаки, які він нещодавно планував і мав намір здійснити в найближчому майбутньому проти Держави Ізраїль уздовж північного кордону”.
- Ізраїль обстріляв східні околиці Рафаху, загинув командир бойовиків.
- У понеділок, 29 квітня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по двох позиціях "Хезболли" по півдні Лівану – Рачайя-аль-Фухар і Хіам, серед уражених цілей – ракетні пускові позиції, будівля, що використовувалася терористичним угрупуванням, та інші об'єкти інфраструктури.