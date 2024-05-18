ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію високопоставленого командира терористичної організації Джамаа Ісламія в Лівані

Літаки Ізраїлю завдали удару в районі Мадждал Анджар, де ліквідували Шурахбіля Алі Альсаїда, старшого командира терористичної організації Джамаа Ісламія в Лівані.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що Шурахбіль “сприяв численним терористичним атакам з Лівану проти Ізраїлю на східній арені”. Також він співпрацював з крилом ХАМАС у Лівані.

ЦАХАЛ наголошує, що його ліквідація була здійснена з метою “погіршення спроможності терористичної організації просувати та здійснювати терористичні атаки, які він нещодавно планував і мав намір здійснити в найближчому майбутньому проти Держави Ізраїль уздовж північного кордону”.