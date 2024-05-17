Запобіжний захід нападнику на прем'єра Словаччини обиратимуть 18 травня

18 травня Спеціалізований кримінальний суд Словаччини обиратиме запобіжний захід для Юрая Чінтули, який скоїв замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, повідомляє Aktuality.
Речниця суду Катаріна Кудякова зазначила, що прокуратура вимагає узяти стрільця під варту, оскільки вважає, що він може втекти і, крім того, існує ризик продовження злочинної діяльності.
Нападнику інкримінують замах на умисне вбивство. Йому загрожує або 25 років тюрми або довічне.
Генпрокуратура Словаччини заборонила поліції оприлюднювати інформацію у цій справі.
Замах на Фіцо: що відомо
- 15 травня на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду.
- Як з'ясувалося, 71-річний чоловік, який стріляв у прем’єр-міністра, був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох збірок віршів і членом Словацького товариства письменників.
- Юрай Чінтула є також активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”.
- У відповідь на збройний напад на Фіцо Національна рада Словацької Республіки взялася посилювати заходи безпеки.
- 17 травня стало відомо, що прем'єр-міністра Словаччини знову прооперували. Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.
- Детальніше про замах на прем'єра та передумови інциденту читайте у матеріалі "Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС".