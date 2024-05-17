Запобіжний захід нападнику на прем'єра Словаччини обиратимуть 18 травня

18 травня Спеціалізований кримінальний суд Словаччини обиратиме запобіжний захід для Юрая Чінтули, який скоїв замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, повідомляє Aktuality.

Речниця суду Катаріна Кудякова зазначила, що прокуратура вимагає узяти стрільця під варту, оскільки вважає, що він може втекти і, крім того, існує ризик продовження злочинної діяльності.

Нападнику інкримінують замах на умисне вбивство. Йому загрожує або 25 років тюрми або довічне.

Генпрокуратура Словаччини заборонила поліції оприлюднювати інформацію у цій справі.

Замах на Фіцо: що відомо