Орбан каже, що Фіцо “перебуває між життям та смертю”

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо “перебуває між життям і смертю” через два дні після замаху на нього.
Про це заявив очільник угорського уряду Віктор Орбан, пише Reuters.
"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю”, ‒ сказав він.
Орбан додав, що навіть якщо Фіцо одужає, він не працюватиме протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.
“Нас чекають вибори, які вирішать не тільки членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі”, ‒ сказав прем’єр Угорщини.
- У Фіцо стріляв 71-річний письменник Юрай Чінтула під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
Чінтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”. Чоловік заявив, що не згідний з політикою уряду. Підозрюваному висунули звинувачення у замаху на прем'єр-міністра Словаччини.
- Президент України Володимир Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
- На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилила заходи безпеки, уряд скликав засідання ради державної безпеки.
- Ця стрілянина стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
- Політичні аналітики та законодавці кажуть, що це виявило дедалі гарячковіший і поляризований політичний клімат як у Словаччині, так і в Європі.