Президент Сербії вважає, що балканські країни не вступлять до ЄС швидше, ніж Україна

Президент Сербії Александар Вучич заявив - він не переконаний, що країни Західних Балкан стануть частиною ЄС швидше, ніж це зробить Україна, передає N1.

"Коли ми увійдемо до ЄС, чи ми увійдемо разом із Україною - це вже інша проблема. У вас є своя думка, але мій розум говорить мені, що я маю рацію", - сказав Вучич на саміті ЄС-Західні Балкани.

Сербський президент зауважив, що "у ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, у моїй країні він не такий популярний, як і ми не такі популярні, хоча ми і є найбільшою частиною цього регіону".

Вучич відзначив, що зміна підходу Євросоюзу на Балканах відкрила великі можливості.