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Президент Сербії вважає, що балканські країни не вступлять до ЄС швидше, ніж Україна

Вучич відзначив, що зміна підходу Євросоюзу на Балканах відкрила великі можливості.

Президент Сербії вважає, що балканські країни не вступлять до ЄС швидше, ніж Україна
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив - він не переконаний, що країни Західних Балкан стануть частиною ЄС швидше, ніж це зробить Україна, передає N1.

"Коли ми увійдемо до ЄС, чи ми увійдемо разом із Україною - це вже інша проблема. У вас є своя думка, але мій розум говорить мені, що я маю рацію", - сказав Вучич на саміті ЄС-Західні Балкани.

Сербський президент зауважив, що "у ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, у моїй країні він не такий популярний, як і ми не такі популярні, хоча ми і є найбільшою частиною цього регіону".

Вучич відзначив, що зміна підходу Євросоюзу на Балканах відкрила великі можливості.

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