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Єврокомісія інвестує понад 1 мільярд євро в 54 амбітні оборонно-промислові проекти

Відібрані проєкти у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист.

Єврокомісія інвестує понад 1 мільярд євро в 54 амбітні оборонно-промислові проекти
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Комісія оголосила результати конкурсів на 2023 рік в рамках Європейського оборонного фонду (EDF) на суму понад 1 мільйон євро фінансування ЄС для підтримки 54 видатних спільних європейських оборонних науково-дослідних проектів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

"Відібрані проєкти підтримуватимуть технологічну досконалість у широкому спектрі оборонних можливостей у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, наземні, повітряні і морські бойові дії, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що ці проєкти внесуть свій внесок у пріоритети можливостей ЄС.

Проєкти MARTE і FMBTech, наприклад, об'єднають понад 70 промислових гравців і дослідницьких організацій для роботи над дизайном і системами платформи основного бойового танка, який буде використовуватися по всій Європі.Фінансування буде спрямоване також на проєкти, які сприятимуть стратегічним повітряним перевезенням великогабаритних вантажів, що є ключовою можливістю для швидкої підтримки місій по всьому світу.

У Єврокомісії зазначили, що конкурси продемонстрували "сильний і постійно зростаючий інтерес оборонної промисловості і дослідницьких організацій ЄС, незалежно від розміру і географічного розташування, до транскордонного співробітництва і спільного внеску в розвиток стратегічних можливостей ЄС".

Що таке Європейський оборонний фонд (EDF)

  • Європейський оборонний фонд (EDF) є ключовим інструментом ЄС для підтримки співпраці в галузі оборонних досліджень і розробок у Європі. 
  • Спираючись на зусилля держав-членів, він сприяє співпраці між компаніями будь-якого розміру та дослідницькими суб’єктами по всьому ЄС та Норвегії (як асоційованій країні). 
  • EDF підтримує спільні оборонні проекти протягом усього циклу досліджень і розробок, зосереджуючись на проектах, результатом яких є найсучасніші та сумісні оборонні технології та обладнання. 
  • EDF має бюджет розміром майже 8 мільярдів євро на період 2021-2027 р.. З цих коштів третина призначена для спільних оборонних досліджень для подолання нових і майбутніх загроз безпеці, а решта — для співфінансування проектів розвитку спільних можливостей.
  • Від 4% до 8% бюджету EDF виділяється на розробку або дослідження проривних технологій,  які можуть створити кардинальні інновації в оборонному секторі. Схваливши у березні 2024 року річну робочу програму Комісія взяла на себе зобов’язання інвестувати понад 4 мільярди євро з бюджету EDF у спільні оборонні дослідження та розробки.
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