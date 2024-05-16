Єврокомісія інвестує понад 1 мільярд євро в 54 амбітні оборонно-промислові проекти

Сьогодні Комісія оголосила результати конкурсів на 2023 рік в рамках Європейського оборонного фонду (EDF) на суму понад 1 мільйон євро фінансування ЄС для підтримки 54 видатних спільних європейських оборонних науково-дослідних проектів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.
"Відібрані проєкти підтримуватимуть технологічну досконалість у широкому спектрі оборонних можливостей у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, наземні, повітряні і морські бойові дії, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці проєкти внесуть свій внесок у пріоритети можливостей ЄС.
Проєкти MARTE і FMBTech, наприклад, об'єднають понад 70 промислових гравців і дослідницьких організацій для роботи над дизайном і системами платформи основного бойового танка, який буде використовуватися по всій Європі.Фінансування буде спрямоване також на проєкти, які сприятимуть стратегічним повітряним перевезенням великогабаритних вантажів, що є ключовою можливістю для швидкої підтримки місій по всьому світу.
У Єврокомісії зазначили, що конкурси продемонстрували "сильний і постійно зростаючий інтерес оборонної промисловості і дослідницьких організацій ЄС, незалежно від розміру і географічного розташування, до транскордонного співробітництва і спільного внеску в розвиток стратегічних можливостей ЄС".
Що таке Європейський оборонний фонд (EDF)
- Європейський оборонний фонд (EDF) є ключовим інструментом ЄС для підтримки співпраці в галузі оборонних досліджень і розробок у Європі.
- Спираючись на зусилля держав-членів, він сприяє співпраці між компаніями будь-якого розміру та дослідницькими суб’єктами по всьому ЄС та Норвегії (як асоційованій країні).
- EDF підтримує спільні оборонні проекти протягом усього циклу досліджень і розробок, зосереджуючись на проектах, результатом яких є найсучасніші та сумісні оборонні технології та обладнання.
- EDF має бюджет розміром майже 8 мільярдів євро на період 2021-2027 р.. З цих коштів третина призначена для спільних оборонних досліджень для подолання нових і майбутніх загроз безпеці, а решта — для співфінансування проектів розвитку спільних можливостей.
- Від 4% до 8% бюджету EDF виділяється на розробку або дослідження проривних технологій, які можуть створити кардинальні інновації в оборонному секторі. Схваливши у березні 2024 року річну робочу програму Комісія взяла на себе зобов’язання інвестувати понад 4 мільярди євро з бюджету EDF у спільні оборонні дослідження та розробки.