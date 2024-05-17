Фінляндія готується заборонити росіянам купувати нерухомість і вирішити питання із пайовиками-боржниками з РФ

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що основою перевагою такого кроку стане обмеження для Росії можливостей для підриву безпеки Фінляндії.

Фінляндія готується внести зміни до законодавства, аби врегулювати проблему з нерухомістю, якою володіють чи хотіли б володіти росіяни.

Видання Yle повідомляє, що при Міноборони Фінляндії утворили робочу групу, яка пропонує обмежити купівлю фінської нерухомості громадянам тих держав, які порушують територіальну цілісність, незалежність і суверенітет інших країн.

Йдеться про фізичних і юридичних осіб. Але при цьому заборона не торкнеться осіб із подвійним громадянством і власників посвідки на постійне проживання у Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що основою перевагою такого кроку стане обмеження для Росії можливостей для підриву безпеки Фінляндії.

Інша проблема на фінському ринку нерухомості - росіяни-пайовики, які заборгували фінським житловим кооперативам.

Річ у тім, що через санкції громадяни РФ не можуть сплачувати пайові внески за нерухомість у Фінляндії - заблоковані перекази між банками РФ і Фінляндії.

Кооперативи не можуть повернути собі квартири росіян і здати їх в оренду. Тому наразі планують зміни до закону про житлові корпорації, аби вийти з цієї ситуації. Якщо їх затвердять, то стане можливою процедура поглинання. Буде достатньо, щоб попередження або рішення про поглинання з'явилося в Офіційному віснику, який видає канцелярія глави уряду.