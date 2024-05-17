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Конгресмени ухвалили проєкт закону, який би зобов'язав Байдена надсилати Ізраїлю зброю

Документ має мізерні шанси стати законом, бо не знайде підтримки у контрольованому демократами Сенаті.

Конгресмени ухвалили проєкт закону, який би зобов'язав Байдена надсилати Ізраїлю зброю
Фото: EPA/UPG

Палата представників США проголосувала за Акт підтримки безпекової допомоги Ізраїлю - документ, який містить вимогу до президента Джо Байдена здійснювати поставки зброї близькосхідному союзнику.

Як зазначає Reuters, це відповідь нижньої палати Конгресу, де більшість складають республіканці, на призупинення Білим домом надання Ізраїлю бомб та погрозу загалом зменшити військову підтримку через наземну операцію ЦАХАЛ у місті Рафах. 

Голоси за законопроєкт розподілилися 224-187: 16 демократів приєдналися до республіканців у підтримці документа, натомість три конгресмени з більшості пішли проти своєї партії. 

Ізраїльський акт навряд стане законом, адже не знайде достатньої кількості голосів у Сенаті, де керують демократи. Проте, на думку експертів, це демонстративний крок, який підкреслює розкол політики Сполучених Штатів щодо Ізраїлю.

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