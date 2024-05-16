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В Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Один із затриманих - таксист Сергій Сидоров, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.

В Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії
В Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії (ілюстративне фото)
Фото: euro-security.info

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії затримала двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство LETA.

У тому числі затримали раніше відомого таксиста Сергія Сидорова, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.

Проти затриманих порушили кримінальну справу за шпигунство на користь Росії ще 2 травня. 

СДБ провела дії в декількох місцях в Ризі та її околицях в рамках цієї справи. В ході розслідування з'ясувалося, що ці особи незаконно збирали в Латвії чутливу інформацію про осіб, підозрюваних у шпигунстві, а потім передавали її російським спецслужбам.

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Обидвох затриманих помістили під арешт.

Зазначається, що розгляд справи проти Сергія Сидорова розпочався 5 квітня, до нього було застосовано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

Справу проти Сидорова мають продовжити розглядати в Ризькому міському суді 11 липня.

  • Прокуратура Латвії звинуватила шістьох місцевих жителів у керівництві організацією "Антифашисти Прибалтики" та участі у злочинах, скоєних цією організацією. 
  • Служба державної безпеки (СДБ) Латвії звернулася до прокуратури з проханням порушити кримінальне переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ. Зловмисник виконував доручення злочинної організації "Антифашисти Прибалтики", систематично збирав і передавав росіянам інформацію про особовий склад та техніку збройних сил Латвії та країн-союзників на території країни і про компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії.
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