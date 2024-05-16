В Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії затримала двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство LETA.
У тому числі затримали раніше відомого таксиста Сергія Сидорова, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.
Проти затриманих порушили кримінальну справу за шпигунство на користь Росії ще 2 травня.
СДБ провела дії в декількох місцях в Ризі та її околицях в рамках цієї справи. В ході розслідування з'ясувалося, що ці особи незаконно збирали в Латвії чутливу інформацію про осіб, підозрюваних у шпигунстві, а потім передавали її російським спецслужбам.
Обидвох затриманих помістили під арешт.
Зазначається, що розгляд справи проти Сергія Сидорова розпочався 5 квітня, до нього було застосовано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.
Справу проти Сидорова мають продовжити розглядати в Ризькому міському суді 11 липня.
- Прокуратура Латвії звинуватила шістьох місцевих жителів у керівництві організацією "Антифашисти Прибалтики" та участі у злочинах, скоєних цією організацією.
- Служба державної безпеки (СДБ) Латвії звернулася до прокуратури з проханням порушити кримінальне переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ. Зловмисник виконував доручення злочинної організації "Антифашисти Прибалтики", систематично збирав і передавав росіянам інформацію про особовий склад та техніку збройних сил Латвії та країн-союзників на території країни і про компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії.