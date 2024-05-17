Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом

Наступного року понтифік має намір відвідати Туреччину, про що Ватикан невдовзі сповістить уряд в Анкарі.

Наступного року християни східного та західного обрядів можуть стати свідками символічного єднання православ'я та католицизму. За словами Вселенського партіарха Варфоломія, Папа Римський Франциск прагне спільно з ним відзначити знаменну дату в історії церкви.

Як пише Reuters, йдеться про 1700-ліття з часу проведення першого Вселенського собору у Нікеї. У 325 році це зібрання єпископів заклало основи церковного життя, унормувавши обчислення дати Великодня, сформулювавши Символ віри та визначивши догмати про Ісуса Христа.

Під час заходу у португальській столиці Лісабоні патріарх Варфоломій заявив, що Франциск у 2025 році хоче здійснити візит до Туреччини, під час якого завітає на Фанар у Стамбулі, а згодом вирушить до Ізніка - це турецька назва Нікеї. Наразі формується комісія, яка займатиметься організаційними питаннями.

Очікується, що Ватикан невдовзі повідомить турецькому уряду про бажання Папи та зробить запит щодо можливості візиту.

У грудні понтифіку виповниться 88 років. Будь-яка подорож, а особливо закордонна, становить для нього неабиякий виклик через стан здоров'я.