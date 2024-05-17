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Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер

Немо вже контактували з міністром юстиції країни і планують зустріч.

Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення Немо
Фото: EPA/UPG

Швейцарський небінарний виконавець Немо, який просить використовувати щодо себе займенник "вони", після перемоги на Євробаченні-2024 намагаються використати їхній здобуток для проведення соціальних реформ на батьківщині.

Як пише The Guardian, 24-річний співак розповіли журналістам, що після тріумфу на пісенному конкурсі зателефонували не рідним чи близьким, а швейцарському міністру юстиції. Немо мали намір вимагати від політика сприяння запровадженню у країні офіційного юридичного статусу для небінарних людей.

"У Швейцарії немає третього гендера, і це неприпустимо. Дуже важливо, щоб люди відчували, що їх бачать", - розповіли вони.

Речник міністерства повідомив, що міністр Беат Янс у текстовому повідомленні висловив побажання зустрітися з виконавцем. Зараз вони узгоджують зручну для обох сторін дату розмови.

Цікаво, що півтора року тому у Швейцарії велися публічні дискусії щодо можливості вказувати небінарність у документах, проте Федеральна рада тоді відкинула ці пропозиції. Там пояснили, що поділ лише на чоловіків та жінок "вкорінений у швейцарському суспільстві", а до змін громадськість "не готова".

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