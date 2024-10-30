Блінкен прийняв Єрмака у Вашингтоні: обговорили можливості використання заморожених активів Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Вашингтоні із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Вони обговорили можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.
Також йшлося про ситуацію на фронті і План перемоги. Єрмак повідомив і про розгляд подальших кроків для посилення потенціалу України для захисту від російської агресії та необхідність посилення санкційного режиму.
"Окрему увагу ми приділили євроатлантичній інтеграції України. Рух України до членства в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом", – сказав голова ОПУ.
Крім Блінкена, Єрмак зустрівся з радником президента США Салліваном. Він розповів йому про ситуацію на полі бою.