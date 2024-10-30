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Блінкен прийняв Єрмака у Вашингтоні: обговорили можливості використання заморожених активів Росії

Сторони також обговорили План перемоги, який український президент у вересні презентував Джо Байдену. 

Блінкен прийняв Єрмака у Вашингтоні: обговорили можливості використання заморожених активів Росії
Андрій Єрмак та Ентоні Блінкен
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Вашингтоні із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Вони обговорили можливості використання заморожених російських активів для відновлення України. 

Також йшлося про ситуацію на фронті і План перемоги. Єрмак повідомив і про розгляд подальших кроків для посилення потенціалу України для захисту від російської агресії та необхідність посилення санкційного режиму.

"Окрему увагу ми приділили євроатлантичній інтеграції України. Рух України до членства в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом", – сказав голова ОПУ.

Крім Блінкена, Єрмак зустрівся з радником президента США Салліваном. Він розповів йому про ситуацію на полі бою. 

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