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У Польщі обговорюють повернення до роботи магазинів у неділю

До цього закликають споживачі.

У Польщі обговорюють повернення до роботи магазинів у неділю
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Польща відновила обговорення недільної торгівлі після закликів споживачів до додаткового дня можливості робити закупи, повідомляють Euronews.

Згідно з чинним законодавством, у Польщі у неділю заборонено торгувати та здійснювати діяльність, пов'язану з торгівлею у комерційних установах, хоча це не поширюється на поштові служби, кондитерські, магазини з морозивом, станції заправки рідким паливом, квіткові магазини, газетні кіоски чи кафе.

Заборону запровадив колишній консервативний уряд “Право і справедливість” (PiS) після кампанії профспілки “Солідарність” та католицької церкви. Проте новий уряд Дональда Туска пообіцяв скасувати заборону.

Раніше цього року до парламенту Польщі внесли законопроєкт, який пом'якшує обмеження та дозволяє торгувати у дві неділі на місяць. Відповідно до пропозицій, ті, хто працюватиме у неділю, отримуватиме подвійну оплату та додатковий вихідний.

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Депутат від партії “Польща 2050” Ришард Петру стверджує, що у разі пом'якшення недільної торгівлі оборот роздрібної торгівлі збільшиться приблизно на 4%, роботою забезпечать 40 000 осіб.

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