Журналісти відстежили Путіна завдяки гаджетам його охоронців

Французьке видання Le Monde оприлюднило матеріал щодо способу відстеження переміщень впливових світових політиків, якому сприяють ті, хто покликані їх захищати.

Журналісти з'ясували, що, до прикладу, російського диктатора Путіна можна знайти завдяки спортивній програмі Strava, яка фіксує фізичну активність. Користувачами додатка виявилися співробітники Федеральної служби охорони, що працюють безпосередньо з військовим злочинцем.

Користуючись своїми гаджетами, охоронці видавали розташування Путіна. Наприклад, з 2019 року часто фіксувалися пробіжки в районі Геленджика, де розташований відомий за розслідуваннями Олексія Навального палац. У серпні 2021 року один з охоронців тренувався в Карелії біля Ладозького озера - там, за чутками, розміщена секретна дача кремлівського автократа.

А у вересні 2023 року Путін перебував у Благовещенську, де зустрічався з корейським диктатором Кім Чен Ином - і там теж були помічені записи з акаунтів Strava, що належали охоронцям.

У Le Monde стверджують, що витік даних завдяки додатку для бігу допустили не лише росіяни. Співробітники охорони президента Франції Емманюеля Макрона та Секретної служби США, покликаної гарантувати безпеку Джо Байдена, також користувалися застосунком і видавали місце перебування політиків.