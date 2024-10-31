В ЦАХАЛ наголосили, що “Хезболла” систематично зловживає цивільною інфраструктурою по всьому Лівану.

Ізраїль завдав ударів по командно-контрольних центрах і терористичній інфраструктурі в Лівані (ілюстративне фото)

Ізраїльські війська завдали ударів по командно-контрольних центрах і терористичній інфраструктурі “Хезболли” в районах Баальбека в глибині Лівану та Набатії на півдні Лівану.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Перед ударом було вжито багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, зокрема шляхом видачі попередніх попереджень через різні платформи цивільному населенню в цьому районі”, - запевнили в ЦАХАЛі.

Зазначається, що ці удари спрямовані на зниження військового потенціалу “Хезболли” та запобігання її спробам відновити свою терористичну інфраструктуру.

В ЦАХАЛ наголосили, що “Хезболла” систематично зловживає цивільною інфраструктурою по всьому Лівану для планування та здійснення терористичної діяльності. Таким чином “Хезболла” навмисно піддає небезпеці життя ліванських цивільних.