Президентка Грузії відмовилася йти на допит в прокуратуру

Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається звітувати перед слідчими органами.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно відмовилася виконувати вказівку прокуратури, яка викликала її на допит через заяви про фальсифікацію парламентських виборів у країні.

Як пише "Європейська правда", політикиня звернула увагу на те, що дії слідчих органів підозріло збіглися із закликами "усунути з посади та заарештувати" президентку, які напередодні пролунали від кремлівських чиновників.

На думку Зурабішвілі, громадськість "вимагає негайного розслідування, а не моїх доказів, і точно не очікує, щоб прокуратура починала політичні процеси проти президента". Глава держави не хоче, щоб розпочалося "політичне зведення рахунків" та не збирається "звітувати перед прокуратурою".