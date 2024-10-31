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Президентка Грузії відмовилася йти на допит в прокуратуру

Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається звітувати перед слідчими органами.

Президентка Грузії відмовилася йти на допит в прокуратуру
Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно відмовилася виконувати вказівку прокуратури, яка викликала її на допит через заяви про фальсифікацію парламентських виборів у країні.

Як пише "Європейська правда", політикиня звернула увагу на те, що дії слідчих органів підозріло збіглися із закликами "усунути з посади та заарештувати" президентку, які напередодні пролунали від кремлівських чиновників.

На думку Зурабішвілі, громадськість "вимагає негайного розслідування, а не моїх доказів, і точно не очікує, щоб прокуратура починала політичні процеси проти президента". Глава держави не хоче, щоб розпочалося "політичне зведення рахунків" та не збирається "звітувати перед прокуратурою". 

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