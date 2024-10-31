Понад 100 осіб, які намагалися втекти із КНДР, зникли безслідно

Більшість із перебіжчиків були заарештовані в Північній Кореї, решта – в Китаї чи Росії.

Понад 100 жителів Північної Кореї зникли безвісти після того, як їх спіймала таємна поліція під час спроби утечі або навіть за те, що вони намагалися зателефонувати родичам у Південній Кореї.

Як пише Reuters, такі дані наводить група сеульських правозахисників.

Вони опублікували звіт, який сформували на основі інтерв’ю з 62 північнокорейськими втікачами в Південній Кореї.

Група ідентифікувала 113 осіб у 66 справах про зникнення, зокрема і у архівних справах.

Зі 113 осіб 80- 90% були заарештовані в Північній Кореї, а решта – в Китаї чи Росії, причому близько 30% зникли після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин прийшов до влади наприкінці 2011 року.

Майже 40% з них зникли безвісти після того, як їх спіймали під час спроби втекти з країни, а 26% взяли на себе відповідальність за злочин іншого члена родини.

Більше 81% зникли після того, як їх передали та затримали Міністерство державної безпеки (MSS) та таємна поліція КНДР.

Як розповів один із втікачів, людей арештують навіть тоді, коли поліція знаходить записи дзвінків із Південною Кореєю. Це вважається серйозним злочином.

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, до 200 000 людей утримуються у величезній мережі ГУЛАГів, якою керує MSS. Багато ув'язнених є через політичні причини.

Раніше в ООН також повідомляли про те, що ув’язнені стикалися з тортурами, зґвалтуваннями, примусовою працею, голодом та іншим нелюдським поводженням.

Пхеньян давно засуджував перебіжчиків як "покидьків", а Кім Чен Ин ще більше посилив прикордонний контроль за останні кілька років.

Асоціація досліджень прав людини Північної Кореї заперечила звіт ООН, назвавши його "вигадками" та змовою Заходу з метою ескалації протистояння та заплямування іміджу країни.Пекін заперечує наявність у країні північнокорейських перебіжчиків у Китаї, називаючи їх нелегальними економічними мігрантами.