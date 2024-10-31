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У Ризі демонтували пам'ятник російському полководцю Михайлу Барклаю-де-Толлі

Після демонтажу статую планують повернути ініціатору її встановлення.

У Ризі демонтували пам'ятник російському полководцю Михайлу Барклаю-де-Толлі
Фото: x.com / @VilnisKirsis

У Ризі демонтували пам'ятник російському полководцю Михайлу Барклаю-де-Толлі. 

Про це вранці 31 жовтня повідомив мер міста Вілніс Кірсіс.

“Еспланадна площа вільна від символу російського імперіалізму”, – написав мер. 

Як інформує Delfi, влада міста 16 жовтня схвалила демонтаж та перенесення пам'ятника. Після демонтажу статую планують повернути підприємцю Євгену Гомбергу, з ініціативи якого було встановлено пам'ятник.

Пам'ятник було встановлено у 1913 році, а у 1915 році його демонтували, залишивши лише постамент. 2002 року з ініціативи підприємця Євгена Гомберга на ньому було встановлено копію статуї.

Михайло Барклай-де-Толлі (1761 – 1818) був російським полководцем, учасник франко-російської війни 1812 року. Після смерті Михайла Кутузова був головнокомандувачем російсько-прусських військ. 

Походив з бюргерської німецької ганзейської сім'ї де Толлі. Його предок, Пітер Барклай-де-Толлі, в середині XVII століття переселився до Риги. Дід Михайла Барклая-де-Толлі Вільгельм був бургомістром Риги.

Михайло Барклай-де-Толлі похований у мавзолеї у селі Йиґевесте (зараз територія Естонії).

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