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У Німеччині перед судом постане російський агент, який готував диверсії на військових об’єктах

У нього був спільник, зловмисники мали підірвати військову підтримку України з боку федерального уряду.

У Німеччині перед судом постане російський агент, який готував диверсії на військових об’єктах
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Федеральна прокуратура Німеччини оприлюднила перший обвинувальний висновок у справі агента РФ Дітера С., котрий є громадянином ФРН і Росії, пише Spiegel.

40-річного чоловіка звинувачують у "членстві в іноземній терористичній організації" та в "підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".

Відповідно до обвинувального висновку, підозрюваний із грудня 2014 року по вересень 2016 року належав до терористичної організації «Донецька народна республіка», воював проти України у боях за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках, а також Мар'їнку у червні 2015 року.

В іншій справі Федеральна прокуратура веде розслідування за підозрою Дітера С. в шпигунстві. У цій же справі фігурує його можливий спільник, росіянин німецького походження Олександра Дж. 

Дітер С. контактував з людиною, яка була «пов'язана з російською спецслужбою». З жовтня 2023 року він обмінювався з ним ідеями щодо можливих диверсійних акцій у Німеччині, які були покликані підірвати військову підтримку України з боку федерального уряду.

За інформацією Федеральної прокуратури, йшлося про вибухові пристрої та підпали військової інфраструктури і промислових об'єктів. Щоб підготуватися до атак, зловмисник збирав про потенційні цілі інформацію, як-от військовий полігон США у Графенвері (Баварія), де також проходять підготовку українські солдати.

Обох чоловіків арештували у Байройті у квітні, наразі вони під вартою.

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