Південна Корея розширила санкції проти КНДР

Північній Кореї обмежать доступ до хімічних речовин, що використовуються при будівництві балістичних ракет.

Уряд Південної Кореї розширив санкції проти КНДР, обмеживши їй доступ до компонентів та хімічних речовин, що використовуються при будівництві твердопаливних балістичних ракет.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС країни.

Відомо, що рішення про нові санкції Сеул ухвалив через кілька годин після випробування Пхеньяном 31 жовтня твердопаливної МБР. Запуск ракети також засудили влада Японії та США.

Нові обмеження стосуються доступу КНДР до компонентів та хімічних речовин, що використовуються в розробці твердопаливних балістичних ракет, експорт яких із Південної Кореї відтепер підлягає контролю через можливість їх потрапляння до Півночі.

До санкційного списку включено 15 найменувань товарів, серед яких – тверде ракетне паливо, корпуси ракет, камери згоряння та силові установки, які Північній Кореї складно виробляти самотужки, а також хімічні речовини, такі як перхлорат амонію, хлорид натрію та вуглецеве волокно. Експортний контроль поширюється і на вугільні циліндри, натуральний каучук та компоненти, такі як термобатареї і рентгенівські апарати.

Ці предмети заборонено експортувати до КНДР, у тому числі - через треті країни. Уряд Південної Кореї планує передати ці списки своїм ключовим країнам-партнерам, аби вони також встановили посилений експортний контроль за цими групами товарів.