​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
ГоловнаСвіт

Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60

До деяких місць рятувальники поки не можуть дістатися. 

Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Повінь у Іспанії охопила третину країни
Фото: Ske News

Кількість жертв унаслідок повені в Іспанії сягнула 62. Серед них – четверо дітей, пише The Times.

Масштабну повінь спричинили зливи. Всього лише протягом восьми годин у Валенсії випала річна кількість дощу.

Вода заповнила вулиці й змітала транспортні засоби. Деякі люди були змушені залазити на дерева, аби їх не змило. Десятки людей всю ніч просиділи на горищах і дахах в очікуванні порятунку.

Рятувальники залучили вертольоти для допомоги людям.

У зв'язку з негодою не зміг зібратися іспанський парламент. Потяги до Мадрида і Барселони скасували, як і навчання в школах.

Деякі люди все ще чекають на допомогу від екстрених служб.

"Якщо (служби екстреної допомоги) не прибули, це не через відсутність засобів чи схильності, а через проблему доступу", – сказав на пресконференції регіональний лідер Валенсії Карлос Масон, додавши, що дістатися до певних районів "абсолютно неможливо”.

Дощі були особливо інтенсивними у внутрішніх районах провінції Валенсія, але інші постраждалі райони включають Теруель, Андалусію, Арагон і Кастилію-Ла-Манчу – майже третину країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies