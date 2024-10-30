Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60

Кількість жертв унаслідок повені в Іспанії сягнула 62. Серед них – четверо дітей, пише The Times.
Масштабну повінь спричинили зливи. Всього лише протягом восьми годин у Валенсії випала річна кількість дощу.
Вода заповнила вулиці й змітала транспортні засоби. Деякі люди були змушені залазити на дерева, аби їх не змило. Десятки людей всю ніч просиділи на горищах і дахах в очікуванні порятунку.
Рятувальники залучили вертольоти для допомоги людям.
У зв'язку з негодою не зміг зібратися іспанський парламент. Потяги до Мадрида і Барселони скасували, як і навчання в школах.
Деякі люди все ще чекають на допомогу від екстрених служб.
"Якщо (служби екстреної допомоги) не прибули, це не через відсутність засобів чи схильності, а через проблему доступу", – сказав на пресконференції регіональний лідер Валенсії Карлос Масон, додавши, що дістатися до певних районів "абсолютно неможливо”.
Дощі були особливо інтенсивними у внутрішніх районах провінції Валенсія, але інші постраждалі райони включають Теруель, Андалусію, Арагон і Кастилію-Ла-Манчу – майже третину країни.