Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60

До деяких місць рятувальники поки не можуть дістатися.

Кількість жертв унаслідок повені в Іспанії сягнула 62. Серед них – четверо дітей, пише The Times.

Масштабну повінь спричинили зливи. Всього лише протягом восьми годин у Валенсії випала річна кількість дощу.

Вода заповнила вулиці й змітала транспортні засоби. Деякі люди були змушені залазити на дерева, аби їх не змило. Десятки людей всю ніч просиділи на горищах і дахах в очікуванні порятунку.

Рятувальники залучили вертольоти для допомоги людям.

У зв'язку з негодою не зміг зібратися іспанський парламент. Потяги до Мадрида і Барселони скасували, як і навчання в школах.

Деякі люди все ще чекають на допомогу від екстрених служб.

"Якщо (служби екстреної допомоги) не прибули, це не через відсутність засобів чи схильності, а через проблему доступу", – сказав на пресконференції регіональний лідер Валенсії Карлос Масон, додавши, що дістатися до певних районів "абсолютно неможливо”.

Дощі були особливо інтенсивними у внутрішніх районах провінції Валенсія, але інші постраждалі райони включають Теруель, Андалусію, Арагон і Кастилію-Ла-Манчу – майже третину країни.