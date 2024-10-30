Зеленський розповів про відповідь партнерів на прохання дати зброю для стримування Росії: сказали, що це ескалація

Він також обурився витоком даних про те, які ракети просила Україна.

Президент Володимир Зеленський розповів про реакцію партнерів на один із пунктів Плану перемоги, який передбачає надання України пакету далекобійної зброї для стримування на випадок, якщо Росія не захоче закінчувати агресію.

Йому відповіли, що це буде "ескалацією", сказав президент в інтерв'ю медіа Північної Європи. Від кого саме з партнерів він почув цю відповідь – президент не уточнив.

"Коли багато країн почали підтримувати План перемоги – ви бачите, що робиться в медіа, вони сказали, що Україна хоче багато ракет, як «Томагавки» і інших. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Як розуміти ці меседжі? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", – сказав він.

Учора про те, що Україна просила Штати дати їй ракети Tomahawk, писала газета New York Times з посиланням на анонімних посадовців США.

План перемоги має три секретні додатки з переліком необхідних Україні речей, зокрема зброї. Знати про їхній зміст мали лише союзники на найвищому рівні.