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Євросоюз ввів мита на китайські електромобілі, які сягають 45%

Норми, що запроваджують нові тарифи, були опубліковані в офіційному журналі ЄС вчора увечері і набувають чинності у середу.

Євросоюз ввів мита на китайські електромобілі, які сягають 45%
Фото: Bloomberg

Європейський Союз підвищив мита на електромобілі з Китаю, що тепер сягають 45%, пише Bloomberg, зазначаючи, що таке рішення посилило торговельну напруженість між провідними експортними державами світу.

Норми, що запроваджують нові тарифи, були опубліковані в офіційному журналі ЄС у вівторок увечері і набувають чинності у середу, повідомляє Financial Times, ‒ “після місяців переговорів, погроз китайської помсти та закликів автопромисловості уникнути ескалації”.

Bloomberg зазначає, що європейські тарифи на електромобілі є невдачею для китайських виробників, які вже фактично закриті від величезного потенційного ринку в США, який цього року збільшив своє мито в чотири рази до понад 100%, посилаючись на “значні” державні субсидії та експорт, який минулого року зріс на 70%.

Тарифи будуть відрізнятися залежно від виробника та коливатимуться від приблизно 8% до трохи більше 35%, до цього додається актуальне мито у 10%.

Захід збільшив мита на тлі побоювань, що Китай перебуває на порозі світового домінування в автомобільній промисловості за рахунок американських і європейських конкурентів. З моменту впровадження нової технології акумуляторів у 2020 році BYD Co. ‒ провідний китайський бренд електромобілів ‒ пройшов шлях від одного з багатьох виробників на переповненому внутрішньому ринку до десятки найкращих автовиробників світу.

Однак великі європейські виробники автомобілів Mercedes-Benz Group і BMW лобіювали проти мит через занепокоєння, що суперечка зашкодить їхнім продажам у Китаї на тлі складної економічної ситуації у компаніях. Цього тижня голова профспілки Volkswagen AG заявив, що найбільший автовиробник Європи планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині.

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Водночас сторони продовжать обговорення, спрямовані на пошук альтернативних рішень, навіть після набуття мит чинності. Китай все ще сподівається знайти прийнятне рішення з ЄС щодо мит, заявили у Міністерство торгівлі країни. В уряді додали, що Пекін вживе всіх необхідних заходів для захисту прав своїх компаній.

  • Європейський Союз схвалив встановлення тарифів до 35,3% на електромобілі, імпортовані з Китаю, 4 жовтня. Низка країн, включно з Францією, Італією, Грецією та Польщею, заявили про підтримку тарифів. Однак Німеччина, Угорщина, Мальта, Словаччина та Словенія проголосували проти пропозиції.
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