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В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів

Державне метеорологічне агентство AEMET оголосило червоний рівень небезпеки в регіоні Валенсія.

В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 51 людина загинула унаслідок рясних, які викликали раптові повені на південному сході Іспанії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET оголосило червоний рівень небезпеки в регіоні Валенсія та другий найвищий рівень небезпеки в деяких частинах Андалусії.

Країна сильно постраждала від сильних дощів і граду, що спровокувало швидкі повені в багатьох регіонах.

Тривають рятувальні роботи, і президент регіону Валенсія Карлос Масон заявив, що на цьому етапі неможливо визначити точну кількість загиблих.

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На відео у соціальних мережах видно, як паводкова вода спричиняє хаос, руйнує мости та тягне за собою автомобілі вулицями. Також видно, як люди чіпляються за дерева, щоб їх не знесло.

Місцеві ЗМІ повідомили, що десятки людей у Валенсії провели ніч у вантажівках чи автомобілях, а також на дахах і мостах, чекаючи на порятунок.

Повінь у Валенсії забрала життя понад 50 осіб, 30 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Повінь у Валенсії забрала життя понад 50 осіб, 30 жовтня 2024 року
Повінь у Валенсії забрала життя понад 50 осіб, 30 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Повінь у Валенсії забрала життя понад 50 осіб, 30 жовтня 2024 року

Два тижні тому масштабні повені спричинили серйозні збитки та перебої в електропостачанні у низці гірських південно-східних регіонах Франції після днів сильних дощів.

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