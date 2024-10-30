Українським біженцям у Литві нададуть одноразову виплату 176 євро

Підтримку отримають ті, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон ЄС не раніше 40 календарних днів тому.

Литва надасть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим військовим біженцям з України.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції.

Наразі кількість прибулих до країни українських біженців зменшилась, але Литва щотижня приймає по кілька десятків українців.

"І їм, безумовно, потрібна, насамперед, фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати", – заявив глава МОМЕйтвідас Бінгяліс.

Зазначається, що підтримку буде надано "громадянам України або третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу (ЄС) не раніше 40 календарних днів тому".

Охочі отримати виплату мають зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям. Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією або кількома дітьми до 18 років, сім'ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до Литви прибула майже 91 тисяча жителів України.

Як повідомлялося, Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України до березня 2026 року. Наразі понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання на основі тимчасового захисту.